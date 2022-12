WM 2022: Harte Kritik am DFB-System - "Passt einfach so nicht mehr"

„Das ganze System passt einfach so nicht mehr. Wir sind im Gesamtbereich des DFB, der Direktion Nationalmannschaften schlecht aufgestellt - und das von unten bis oben“, sagte Ruhnert dem kicker .

DFB-Präsident Bernd Neuendorf und sein Vize Hans-Joachim Watzke erwarten in den nächsten Tagen eine erste Analyse der Blamage in Katar von Bundestrainer Hansi Flick und Geschäftsführer Oliver Bierhoff. Besonders der Europameister von 1996 steht in der Kritik, er war für die letzten drei Turnier-Enttäuschungen mitverantwortlich.