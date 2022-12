WM 2022: Robert Lewandowski sorgt für Elfmeter-Wirbel - Frankreich-Keeper Lloris sauer

Natürlich war Hugo Lloris an sich zufrieden. Der Nationalkeeper Frankreichs hatte mit seinem Team soeben dank eines souveränen 3:1 (1:0) gegen Polen den Einzug ins Viertelfinale der WM in Katar erreicht.

Und doch brodelte es nach Abpfiff ein wenig in Lloris - wegen Robert Lewandowski. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Was war passiert? Der polnische Starspieler in Diensten des FC Barcelona hatte in der neunten Minute der Nachspielzeit einen Handelfmeter verwandelt - und zwar auf recht ungewöhnliche Art und Weise und nach langer Vorgeschichte.