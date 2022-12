Mbappe weist den Weg: Frankreich im Viertelfinale

Allez, Les Bleus! Dank Superstar Kylian Mbappe steht Weltmeister Frankreich auf dem Weg zu einer erfolgreichen Titelverteidigung im Viertelfinale der WM in Katar. Nach dem erst am Ende überzeugenden, kühl heruntergespielten 3:1 (1:0) gegen Polen trifft die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps auf England oder Senegal. Im Duell der Torjäger stach Doppelpacker Mbappe (74. und 90.+1) Robert Lewandowski (90.+9, Handelfmeter nach Videobeweis) aus, zuvor hatte er bereits Olivier Giroud ein Rekordtor aufgelegt (44.).

Mbappe hat nun wie Lionel Messi neun WM-Tore erzielt, für Frankreich ist es die dritte Viertelfinalteilnahme in Serie bei einer WM - 2014 war die Equipe Tricolore in der Runde der letzten Acht an Deutschland gescheitert. Polen, das erstmals nach 36 Jahren wieder die K.o.-Runde erreicht hatte, hielt phasenweise überraschend gut mit, besaß jedoch nicht die individuelle Klasse des Titelverteidigers. Zumal dieser wieder in Bestbesetzung antrat.