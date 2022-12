WM 2022: Sein Lächeln ist zurück - Rashford-Aufschwung macht England zum Titel-Kandidaten

Marcus Rashford schießt sich bei der WM in Katar wieder in die Herzen der englischen Fans. Hinter dem 25-Jährigen liegt eine schwierige und emotionale Zeit.

Rashfords Beziehung geht in die Brüche

Rashford fiel in der Saison 2021/22 in ein Leistungstief und war nicht mehr der Alte. Bei United verlor er seinen Stammplatz, erzielte in der gesamten Spielzeit wettbewerbsübergreifend nur fünf Treffer, und wurde nicht mehr für die englische Nationalmannschaft von Trainer Gareth Southgate nominiert.

Der 25-Jährige war damals ein Schatten seiner selbst. Auch privat musste er einen herben Schlag hinnehmen, denn die Beziehung mit seiner Jugendliebe ging in die Brüche. Der Engländer machte eine der schwersten Zeiten in seinem Leben durch.

Rashford gelingt der Turnaround

Effektivster Stürmer bei der WM

In Katar knüpft Rashford an sein Leistungshoch bei Manchester United an und schoss bereits in der Gruppenphase drei Tore. Insgesamt haben schon fünf Akteure so viele Turnier-Treffer erzielt, doch Rashford hat von ihnen die wenigste Zeit auf dem Platz gestanden - nur 107 Minuten.