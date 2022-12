WM 2022: Mbappé erlegt sich selbst Maulkorb auf - das steckt dahinter

Eigentlich ist der Spieler des Spiels nach FIFA-Regularien verpflichtet, sich mit dem von Budweiser gesponserten „Man of the Match-Award“ für ein Foto zu posieren und sich im Nachgang zu äußern. Mbappé wurde diese Auszeichnung bereits zweimal zuteil, gesprochen hat er allerdings nicht. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Mbappé will Vorbildfunktion wahren

So versteckte der Frankreich-Star den Hauptsponsor wohl bewusst auf den Bildern, in denen er mit der „Man of the Match“-Trophäe posiert - und besticht dadurch in seiner Vorbildfunktion gegenüber seinen minderjährigen Fans.