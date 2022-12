Turbine Potsdam setzt Negativserie fort

Der sechsmalige deutsche Fußball-Meister Turbine Potsdam hat seine Negativserie in der Frauen-Bundesliga fortgesetzt.

Das Tabellenschlusslicht unterlag am Sonntag bei Bayer Leverkusen 0:3 (0:1) und kassierte wettbewerbsübergreifend die neunte Pflichtspielniederlage in Folge. Nach neun Spieltagen steht das Team von Interimstrainer Sven Weigang in der Liga bei nur einem Punkt.