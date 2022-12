WM 2022: "Eine Katastrophe" - Klinsmann spricht über Debakel der deutschen Nationalmannschaft

Das erneute WM-Debakel der DFB-Elf lässt auch Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann nicht kalt. Der Ex-Bundestrainer spricht im WM-Doppelpass über die Gründe für das erneute Aus in der Gruppenphase.

Jürgen Klinsmann hat sich zum erneuten Debakel der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Katar geäußert.

Der ehemalige Bundestrainer (2004 bis 2006) attestierte der DFB-Elf, die in der Gruppenphase scheiterte, einen großen Aufwand aber auch fehlende Effektivität im Abschluss. „Beim Defensivverhalten haben sie ein paar Fehler zu viel gemacht. Dafür wurden wir bestraft“, sagte Klinsmann im WM-Doppelpass auf SPORT1 . (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Klinsmann ist als Teil der Technical Study Group der FIFA vor Ort in Katar und hat die deutschen Spiele aus dem Stadion verfolgt. Seine Beobachtung: „Das gesamte Auftreten im Sinne der Positivität und Körpersprache, die Freude, an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen - es kam ein bisschen so rüber, als ob es nicht der Fall war.“ (DATEN: WM-Spielplan 2022)