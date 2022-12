Deutsche Biathletinnen in der Verfolgung ohne Chance

Vanessa Voigt war in der Verfolgung beste Deutsche © AFP/SID/TAAVI NAGEL

Als beste Deutsche verbesserte sich Vanessa Voigt mit nur einem Schießfehler auf Rang acht. „Auf der Strecke habe ich mich nicht so schlecht bewegt“, sagte sie am ARD -Mikrofon: „Das nehme ich als Schwung mit.“

Zuvor war bei den Männern der Sprint-Dritte Roman Rees als bester Deutscher auf Rang fünf gelaufen. Am kommenden Donnerstag beginnt der zweite Weltcup in Hochfilzen. Neben Sprintrennen und den Verfolgern stehen bei den Männern und Frauen auch Staffelrennen an.