Ehemaliger Ferrari-Pilot Tambay verstorben

Tambay fuhr von 1977 bis 1986 in der Formel 1 © AFP/SID/IROZ GAIZKA

Die Motorsportwelt trauert um Patrick Tambay. Wie die Familie des ehemaligen Formel-1-Piloten mitteilte, verstarb der Franzose am Sonntag nach langer Krankheit im Alter von 73 Jahren.

Tambay, der in den 70er und 80er Jahren 114 Rennen in der Königsklasse des Motorsports bestritten und dabei zwei Rennen gewonnen hatte, litt seit Jahren an einer Parkinsons-Erkrankung.