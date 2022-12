Kroatien mit Respekt vor Deutschland-Bezwinger Japan

Kroatien geht mit großem Respekt ins WM-Achtelfinale gegen den Deutschland-Bezwinger Japan. „Sie haben ein hohes Tempo, ihre Umschaltmomente sind sehr gefährlich“, sagte Nationaltrainer Zlatko Dalic vor dem Duell am Montag (16.00 Uhr): „Sie sind selbstbewusst, sie haben Spanien und Deutschland geschlagen.“

Der Vize-Weltmeister sei "vorbereitet, um unsere beste Leistung abzurufen", kündigte Dalic an. Nach dem zweiten Platz vor vier Jahren in Russland stehen die Kroaten erneut in der K.o.-Runde. "Wir haben Großartiges erreicht. Es ist ein Wunder, wir haben nur vier Millionen Einwohner", sagte Dalic: "2018 haben wir gezeigt, dass Träume wahr werden können."