WM 2022: Portugal-Fans wenden sich von Ronaldo ab!

Superstar Cristiano Ronaldo verliert während der Weltmeisterschaft in Katar offenbar immer mehr den Rückhalt der portugiesischen Fans.

Eine Umfrage der Sportzeitung A Bola zeigt, dass sich ganze 70 Prozent der Leser gegen einen Startelfeinsatz von CR7 beim Achtelfinale gegen die Schweiz ausgesprochen haben. A Bola gilt als das auflagenstärkste Sportmedium in Portugal. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

Ronaldo auch im Nationalteam nicht mehr unantastbar? Der 37-Jährige hat in der Vorrunde bisher nur per Elfmeter getroffen, wirklich glänzen konnte er bei seiner fünften WM-Teilnahme aber nicht. Im letzten Gruppenspiel gegen Südkorea (1:2) wurde er bereits nach rund einer Stunde vom Feld geholt.

Bei und nach seiner Auswechslung zeigte er sich entnervt - was laut Ronaldo selbst aber nicht an der Entscheidung von Trainer Fernando Santos gelegen habe, sondern an der angeblich respektlosen Behandlung durch einen Gegenspieler. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)