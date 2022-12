WM 2022: Mbappé gegen Lewandowski, Frankreich gegen Polen im Achtelfinale live im TV, Stream, Ticker

Lewandowski vs. Messi: Wer fliegt raus?

Beim dritten Achtelfinalspiel der WM in Katar sind die Kräfteverhältnisse auf dem Papier klar verteilt, der Titelverteidiger ist fraglos Favorit. Doch das polnische Team hofft dennoch - und setzt dabei vor allem auf seinen Superstar. (WM-Achtelfinale: Frankreich - Polen um 16 Uhr im LIVETICKER)

Kapitän Lewandowski soll seine Mannschaft zum Wunder schießen. Es wäre die nächste Sensation bei einem Turnier, dass schon so manche Überraschung zu bieten hatte. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

WM 2022: Polen - Frankreich live im TV und Stream

Lewandowski gegen Mbappé: Ein Superstar fliegt raus

Am Sonntag kommt es im WM-Achtelfinale auch zum Duell zwischen Lewandowski und Kylian Mbappé.

Zur Freude aller Fans: Auf der einen Seite Überflieger Mbappé, erst 23 Jahre alt, und mit seinen drei Treffern bereits auf dem besten Weg, in Katar zum zweiten Mal Weltmeister zu werden. Und auf der anderen der zweimalige Weltfußballer Lewandowski (34). (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

Ob es allerdings zum Wettschießen der Torjäger kommt, scheint äußerst fraglich. Polen zitterte sich mit destruktiver Spielweise eine Runde weiter - und Lewandowski? Der kam gegen Argentinien (0:2) auch aufgrund seiner neuen „Verteidiger“-Rolle eigentlich nie in gefährliche Abschlusssituationen.

Mbappé wollte Lewandowski wohl nach Paris holen

Vor allem gegen Mbappé - der Lewandowski im Sommer übrigens angeblich von einem Wechsel zu Paris Saint-Germain überzeugen wollte. Natürlich wird der Dribbelkünstler in die Startelf des Titelverteidigers zurückkehren, nachdem Didier Deschamps gegen Tunesien (0:1) noch kräftig rotiert hatte. „Ein paar von ihnen konnten sich erholen und haben nun frische Beine“, betonte der französische Coach. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Eine Warnung an Polen? Nicht für Elfmeterkiller Wojciech Szczesny. Der beste Schlüssel, um Mbappé zu stoppen, sei er selbst, scherzte der polnische Torhüter, auf den es womöglich noch mehr als auf Lewandowski ankommen wird.

Denn Mbappé kommt allmählich in Fahrt, genießt seine Freiheiten und profitiert bei Les Bleus von Olivier Giroud als zentralem Stürmer, der immer wieder Räume schafft. Genau so, wie es sich Mbappé wohl auch mit Lewandowski in Paris vorgestellt hatte.