Rodeln: Sturz-Drama! Loch meldet sich

Beim Weltcup-Auftakt in Innsbruck-Igls stürzte Loch am Sonntag im zweiten Lauf und landete nur auf dem 15. Platz.

Nico Gleirscher gewann vor Wolfgang Kindl, Jonas Müller und David Gleirscher. „Wir haben viel und hart gearbeitet und sind heute sehr hoch belohnt worden“, freute sich Hackl in der ARD . (BERICHT: Darum wird Hackl Österreich-Trainer)

Sturz von Loch - so geht es ihm

Zum Foto mit einbandagiertem linken Oberschenkel schrieb Loch: „Sch...-Start in die Saison? Ich: ja.“

Hackl leidet mit Loch

Hackl selbst beschrieb das Verhältnis am Sonntag so: „Der Felix ist ein guter Freund. Über viele Jahre lang ist die Zusammenarbeit und die Freundschaft gewachsen. Das muss man einfach dann trennen können – die sportliche Aufgabe ist das eine und das Menschliche das andere.“

Wirbel um Hackl-Wirbel nach Östereich

Sein neuer Arbeitgeber will damit mittelfristig an den deutschen Rodlern vorbeiziehen, und Österreich sendete am Wochenende gleich mal ein Zeichen der Stärke.