Kiptum und Gidey bei Marathon-Debüt mit Fabelzeiten

Der Kenianer Kelvin Kiptum hat in Valencia das schnellste Debüt in der Geschichte der klassischen 42,195 km hingelegt.

Traumzeiten beim letzten großen Marathon des Jahres: Der Kenianer Kelvin Kiptum hat in Valencia das schnellste Debüt in der Geschichte der klassischen 42,195 km hingelegt und ist in 2:01:53 Stunden auf Platz drei der „ewigen“ Bestenliste gelaufen. Bei den Frauen setzte sich die Äthiopierin Amane Beriso in 2:14:58 Stunden ebenfalls an Position drei unter den schnellsten Läuferinnen der Marathon-Historie.