Magisches Biathlon-Comeback! Das Märchen der Lisa Theresa Hauser

Corona-Erkrankung setzt Hauser außer Gefecht

Lange konnte sie nicht mit ihrem Team trainieren, denn direkt am ersten Tag des Trainingslagers in Ramsau erkrankte sie erneut. Wieder hieß es: absolutes Sportverbot.

Dementsprechend entschied sich die 28-Jährige, bei der nationalen Meisterschaft und der Sommer-WM in Ruhpolding nicht an den Start zu gehen. (SERVICE: Biathlon-Weltcup - die Termine)

Hauser mit Problemen beim Einzel

Hauser vor starken Saison?

Doch schon in der Staffel steigerte sie sich läuferisch und verkürzte den Abstand auf die führenden Französinnen trotz dreier Nachlader auf 8,6 Sekunden. Auch wenn es am Ende für Österreich nur zu Rang acht reichte, tankte Hauser hier wichtiges Selbstvertrauen.

Das gute Gefühl nahm die bis dato viermalige Weltcupsiegerin mit in den Sprint. Dort überraschte sie mit einem fehlerfreien Auftritt am Schießstand und einer starken Performance in der Loipe. „Die Vorbereitung war schwierig, und dann so einen Erfolg zu feiern, ist einfach unglaublich“, freute sie sich im Anschluss.