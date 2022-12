WM 2022: Manuel Neuer mit Freundin Anika bei Handball-Spiel gesichtet

Manuel Neuer ist mit der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Katar krachend gescheitert. Zurück in Deutschland wendet er sich dem Handball zu.

Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft weilte am Samstag - ein Tag nach der Rückkehr aus Katar nach dem deutschen WM-Debakel - beim Bundesliga-Spiel der Handballer des HC Erlangen gegen die Füchse Berlin.

Warum es den 36-Jährigen gerade nach Nürnberg verschlug, wo die Erlanger Handballer in der Arena Nürnberger Versicherung ihre Heimspiele austragen? Neuers Freundin Anika Bissel, die auch immer wieder in der Allianz Arena mitfiebert, hat ihre sportlichen Wurzeln beim Klub aus Franken. Als 10-Jährige begann sie in der E-Jugend beim HC.