WM 2022: Deutscher Schiedsrichter Siebert wohl aus WM gemobbt - Gräfe prophezeit Aus

Uruguay-Profis völlig außer sich

Die Celeste fühlte sich „um zwei klare Elfmeter beraubt“, wie Abwehrspieler Diego Godin beklagte. Erst hatte Ghanas Daniel Amartey (57.) robust gegen Darwin Nunez geklärt, ehe in der Nachspielzeit Alidu Seidu Cavani an der Wade traf. In der ersten Szene sah Siebert nach Ansicht der Videobilder den Ball gespielt, die Situation mit Cavani schaute sich der Schiri nicht mehr selbst an.