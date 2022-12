Boxen: Fury siegt mit TKO gegen Chisora

Bei seinem Ring-Comeback im Tottenham Stadion in London siegte der Engländer in der zehnten Runde nach technischem K.o. gegen Dereck Chisora.

„Ich habe etwas gebraucht, um reinzukommen. Ich habe mich heute Abend ganz gut gefühlt. Es war eine Art Comeback für mich heute. Deswegen habe ich versucht, gut in Gang zu kommen“, sagte der 34-Jährige nach dem Kampf.

Der Gipsy King übernahm von Beginn die Kontrolle im Kampf. Der WBC-Weltmeister fand immer wieder Lücken in der Deckung seines Gegners, die jedoch mehr als lasch wirkte. So geriet Chisora immer wieder ins Trudeln, konnte sich aber noch auf den Beinen halten.

Fury provoziert Usyk

In der zehnten Runde hat der Ringrichter aber genug gesehen und beendete den Kampf vorzeitig. „Danke an den Schiedsrichter. Als Kämpfer willst du nicht stoppen. Deswegen war es gut, dass der Schiedsrichter eingegriffen hat“, meinte der 38-Jährige.

Nach dem Kampf wendete sich Fury an Oleksandr Usyk, der sich den Kampf nicht entgehen ließ. „Du bist der nächste, du kleine Bitch. Du bist so ein kleiner Mann. Lass es uns tun“, brüllte er in sein Gesicht.