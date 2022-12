BBL-Pokal: Riesen marschieren ins Final Four

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben nach einer dominanten Vorstellung als erstes Team das Top Four um den Pokal der Basketball Bundesliga (BBL) erreicht.

Die übrigen drei Halbfinalisten werden am Sonntag ermittelt. Titelverteidiger Alba Berlin spielt bei der BG Göttingen (20.30 Uhr), Vizemeister Bayern München empfängt medi Bayreuth (18.00) und die EWE Baskets Oldenburg treffen auf die MLP Academics Heidelberg (15.00/alle MagentaSport). Das Top Four findet am 18./19. Februar 2023 statt.