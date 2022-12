HBL: Füchse weiter das Maß aller Dinge

Hans Lindberg erzielt in Erlangen neun Tore © FIRO/FIRO/SID

Die Füchse Berlin haben ihren Vorsprung an der Spitze der Handball-Bundesliga ausgebaut.

Das Team von Trainer Jaron Siewert feierte mit dem 30:28 (16:12) beim HC Erlangen am Samstagabend bereits den fünften Sieg in Folge und steht nun bei 27:3 Punkten. Verfolger THW Kiel (24:4) kann am Sonntag (14.00 Uhr) bei der HSG Wetzlar nachziehen. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse)