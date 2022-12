WM 2022: Kimmich, Goretzka, Gnabry und Co. - dieser Makel eint die Goldene Generation

Kimmich als Sinnbild der WM-Enttäuschungen

Dieses Abschneiden stimmt Kimmich sehr nachdenklich: „Das ist natürlich nichts, wofür man stehen möchte. Klar habe ich den Anspruch und Ehrgeiz, gerade auch in der Rolle, die ich habe, mit mehr Verantwortung, die Mannschaft weiterzubringen. Das ist nicht gelungen, wir fahren wieder nach Hause. Dementsprechend habe ich echt Angst, in ein Loch zu fallen.“

Samstagnachmittag meldete sich der Bayern-Star auch per Instagram zu Wort: „Wir haben es wieder nicht geschafft unsere Qualität konstant auf den Platz zu bringen. Ich werde Zeit brauchen, um alles zu analysieren, zu verarbeiten und die richtigen Lehren daraus zu ziehen. In spätestens vier Wochen heißt es dann wieder Attacke, denn Aufgeben ist niemals eine Option!“ (WM-Debakel: Joshua Kimmich meldet sich zu Wort! So will er das Aus verarbeiten).