WM 2022: Historischer Messi lässt Argentinien weiter träumen

Der 35-Jährige zeigte sich nach der Partie sichtlich erleichtert, aber auch erschöpft: „Wir hatten das Spiel eigentlich unter Kontrolle und hätten das Spiel schon vorher entscheiden können. Am Ende haben wir gelitten, wir haben viele Minuten in den Beinen. Aber das Wichtige ist, dass wir jetzt im Viertelfinale sind“, sagte Messi den argentinischen Medien.

Argentinien zeigte von Beginn an, in welche Richtung das Spiel verlaufen sollte. Mit viel Ballbesitz ließ die Albiceleste die Australier viele Kilometer abspülen - allerdings, ohne zwingend zu werden. Australien verteidigte aufopferungsvoll, schloss immer wieder Lücken und setzte kleine Nadelstiche in der Offensive.

Messi trifft historisch

In der 35. Minute brach allerdings der Bann: Lionel Messi kam infolge eines Freistoßes im Strafraum an den Ball und traf in seinem insgesamt 1000. Profispiel seiner Karriere zum 1:0. Es war sein insgesamt 789. Tor und zugleich sein erster Treffer in einer WM-K.-o.-Runde.