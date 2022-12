WM 2022: Stadion-Essen in Katar verblüfft Fußball-Fans - WM-Hotdog erntet Hohn und Spott

Ein Foto eines unappetitlich aussehenden Hotdogs geht im Netz viral. Das Stadion-Essen in Katar erntet viele spöttische Kommentare.

So veröffentlichte der Fußballkommentator AJ Jakubec das Foto eines im Stadion gekauften Hotdogs und schrieb zu seinem Beitrag: „WM-Stadion-Essen. Nicht das Beste.“

In dem trocken aussehenden Brötchen ist es vor allem das seltsam aussehende Fleisch, das in den sozialen Netzwerken für Verwunderung und spöttische Reaktionen sorgt. So vergleichen Nutzer das Fleisch mit einer Zigarre oder den Hinterlassenschaften ihres Hundes nach dem Morgenspaziergang.