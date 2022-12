WM 2022: Ittrich reagiert geschockt auf Verhalten der Uruguay-Stars - muss Siebert nun nach Hause fahren?

Tränen-Drama rund um Uruguay - Südkorea schockt Suárez und Co.

Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich hat sich nach den Jagdszenen geschockt gezeigt, die sich am Freitagabend bei der WM in Katar abspielten. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Nach dem 2:0 von Uruguay gegen Ghana hatten die Spieler des Siegerteams Referee Daniel Siebert massiv bedrängt, sodass dieser schnell mit seinen Assistenten in die Kabine flüchtete. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

Ittrich springt Siebert zur Seite

„Daniel Siebert hat für seine Spielleitung und das, was er nach Schlusspfiff aushalten musste, größten Respekt verdient. Wo war der Schutz für ihn und traurig dass er geschützt werden musste. P.S.: Cavani stellt das Bein raus und will den Strafstoß. Ermessen und gut, den nicht zu geben“, schrieb Ittrich auf Twitter.

Giménez droht Mega-Sperre

Allen voran Edinson und José Maria Giménez. Letzterem droht laut Mundo Deportivo eine Sperre von bis zu 15 Spielen. Der Uruguayer von Atlético Madrid hatte Siebert beschimpft, in eine TV-Kamera geflucht und außerdem einen FIFA-Offiziellen bei einer Rudelbildung mit dem Ellenbogen am Kopf getroffen. Cavani stieß den VAR-Bildschirm am Spielfeld-Rand um.