WM 2022: Überraschende Messi-Premiere im Achtelfinale gegen Australien

Im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2022 in Katar bringt Lionel Messie Argentinien in Führung. Es ist im 1000. Pflichtspiel eine ganz besondere Tor-Premiere.

Lionel Messi gelingt im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2022 in Katar sein allererstes Tor in einem K.o.-Spiel bei einer Weltmeisterschaft. In der 35. Minute im Ahmed bin Ali Stadium gegen Australien (im SPORT1-Liveticker) brachte der 35-Jährige Argentinien in Führung. (DATEN: WM-Spielplan 2022)