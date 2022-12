WM 2022: Ronaldo führt Flop-Elf der Gruppenphase an - Neuer verpasst sie knapp

Ein Statistikportal kürt die schlechteste Elf der Gruppenphase. Cristiano Ronaldo führt sie an, ein DFB-Star verpasst sie knapp.

Mit einer durchschnittlichen Note von 6,37 (Mögliche Höchstnote ist 10) ist der 37-Jährige der prominenteste Akteur in der Auswahl aller Spieler, die mindestens 60 Prozent aller Spielminuten ihres Teams in der Gruppenphase auf dem Rasen standen. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

Ronaldo, der sich nach der WM einen neuen Verein suchen muss, gelang in seinen drei Einsätzen nicht viel - er erzielte lediglich einen Treffer per Strafstoß. Der Superstar ist das Aushängeschild einer Elf, in der sich sonst fast nur international unbekannte Namen tummeln. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)