WM 2022: Jamal Musiala als Hoffnungsträger für Flick - er erinnert an den jungen Lionel Messi

Es hätte schon sein Turnier werden können. Stattdessen trudelte Jamal Musiala am Freitagabend im Beisein seiner Bayern-Kollegen am Terminal 2 des Münchner Flughafens ein. Traurig. Niedergeschlagen. Mit leerem Blick.

WM-Frust statt WM-Gala! Für Musiala ist das frühe Ausscheiden des DFB-Teams der erste große Rückschlag in seiner noch jungen Karriere. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Dabei machte er in Katar fast alles richtig, begeisterte die Zuschauer in den Stadien und vor den Fernsehgeräten mit atemberaubenden Dribblings, kreativen Ideen und genialen Ballverarbeitungen.

„Riesentalent“ mit einem Makel

Erinnerungen an den jungen Lionel Messi wurden wach, der 2006 in Deutschland zum ersten Mal die große WM-Bühne betrat - und etliche Menschen in seinen Bann zog.