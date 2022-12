Formel 1: Sebastian Vettel hat Ende der Ferrari-Zeit in schlechter Erinnerung

So emotional lief Vettels Abschied aus der Formel 1

Sebastian Vettel blickt auf seine Zeit bei Ferrari zurück. Der Heppenheimer hat das Ende bei der Scuderia in keiner guten Erinnerung.

Vor allem die Schlussphase bei Ferrari ist dem Heppenheimer nicht in guter Erinnerung geblieben. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

Vettel: Ferrari-Zeit „im Nachhinein schwierig“

In den beiden ersten Jahren hatte der Hesse noch jeweils Platz zwei in der Formel-1-WM geholt. Doch dann bekam er mit Charles Leclerc einen neuen Teamkollegen.

Vettel erzählte über die beiden letzten Jahre: „Irgendwie ist dieses Ziel doch in die Ferne gerückt und wir waren nicht so nah dran, wie wir wollten. Das hat schon was mit mir gemacht“, gestand der viermalige Weltmeister.