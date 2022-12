Formel 1: Haas-Boss Steiner schreibt ein Buch - Interna zum Aus von Mick Schumacher?

Seinem rustikalen Stil will Steiner nun auch in schriftlicher Form treu bleiben und seine ganz persönlichen Erinnerungen und Eindrücke aus einem Jahr schildern, das er zuletzt in seiner teaminternen Abschiedsrede für Mick Schumacher noch als „verf***te Achterbahnfahrt“ bezeichnet hatte.

Steiner gibt tiefe Einblicke in das Innerste eines F1-Teams

„Ich glaube, ich hätte kein bewegteres Jahr als dieses wählen können, um einige der Dinge zu dokumentieren, die man als Teamchef in der Formel 1 so durchzumachen hat“, erklärt Steiner selbst mit Blick auf das Buch.

Günther Steiner gibt in seinem Buch Einblicke in das Innenleben eines F1-Teams

„Ich habe nie groß Tagebuch geführt und obwohl ich immer eher nach vorne schaue, hat es Spaß gemacht, nochmal über all die Höhen und Tiefen zu reflektieren, die es bei Haas 2022 gab. Die Highlights stechen für mich dabei heraus, von Kevin Magnussens Comeback mit Punkten in Bahrain über Mick Schumachers erste WM-Zähler in Silverstone, bis hin natürlich zur ersten Pole des Teams in Brasilien und Platz acht in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft - es war eine ganz schöne Saison.“ (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)