DEL: Haie feiern besondere Premiere

Köln hatte das zweite und vierte Winter Game jeweils gegen den rheinischen Rivalen Düsseldorfer EG verloren. Einmal in der NRW-Landeshauptstadt (2015/2:3) und einmal zu Hause (2019/2:3 n.V.).

Das Duell mit Mannheim hätte ursprünglich am 9. Januar 2021 stattfinden sollen, wurde wegen Corona aber erst in den Januar 2022 und dann in den Dezember verlegt. (NEWS: Alles zur DEL)