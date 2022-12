WM 2022: Attacke gegen Schiedsrichter nach Aus! Uruguay-Star Gimenez droht Mega-Sperre

Tränen-Drama rund um Uruguay - Südkorea schockt Suárez und Co.

José Maria Gimenez könnte nach seinem Ausraster im Anschluss an das dramatische WM-Gruppenspiel gegen Ghana für lange Zeit gesperrt werden. Ein verweigerter Elfmeter versetzt den Uruguay-Star in Rage.

Wie Mundo Deportivo berichtet, droht dem Atlético-Star nach seinem Ausraster im Anschluss an das dramatische WM-Gruppenfinale gegen Ghana eine empfindliche Sperre. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

Demnach könnte der 27-Jährige bis zu 15 Spiele gesperrt werden, nachdem er nach Schlusspfiff kaum zu halten war. Seine Mannschaft siegte zwar mit 2:0 gegen Ghana, schied allerdings aufgrund des 2:1-Sieges von Südkorea gegen Portugal im Parallelspiel dennoch in der Gruppenphase aus .

Siebert verweigert Elfmeter in Nachspielzeit

Das Schiedsrichtergespann um den deutschen Hauptschiedsrichter Daniel Siebert geriet dabei in den Mittelpunkt, als es den Südamerikanern kurz vor Schluss einen Elfmeter verweigerte, was vor allem Gimenez in Rage versetzte.