WM 2022: Keine Tore? Das sagt Kane

England marschiert souverän durch die Gruppenphase bei der WM 2022 in Katar. Allein Harry Kane scheint noch nicht ganz im Turnier angekommen zu sein. Der gibt sich aber cool.

Englands Kapitän Harry Kane bleibt trotz seiner Torflaute bei der WM in Katar gelassen und peilt im Achtelfinale gegen Senegal (20.00 Uhr im SPORT1 -Liveticker) seinen ersten Turniertreffer an. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

„Als Stürmer will ich natürlich immer Tore schießen. Ich werde an Toren gemessen“, sagte Kane am Samstag: „Ich bin aber ein ruhiger Typ und versuche, mich bestmöglich einzubringen. Ich denke, dass ich das auf verschiedenen Wege kann.“