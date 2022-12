WM 2022: Engländer verspotten Deutschland nach Aus - „Jetzt wisst ihr, wie es sich anfühlt"

Deutschland ist zum zweiten Mal hintereinander in einer WM-Gruppenphase ausgeschieden. Aus England gibt es dafür reichlich Häme.

Englische Fans nutzten diese Kontroverse, um an Frank Lampards nicht gegebenes Tor bei der WM 2010 zu erinnern. Damals überquerte das Leder die Linie im vollen Umfang, der Treffer wurde aber nicht gegeben, was wiederum zum Ausscheiden der Three Lions im Achtelfinale gegen Deutschland führte.