WM 2022: Gregor Kobel verteidigt BVB-Kollegen - und spricht über FC Bayern

Nach dem Achtelfinal-Einzug spricht BVB-Keeper Gregor Kobel im Kurz-Interview mit SPORT1 über das Aus der deutschen Mannschaft und nimmt zwei Mitspieler in Schutz. Außerdem äußert er sich zum angeblichen Interesse des FC Bayern.

BVB-Keeper Gregor Kobel zog am Freitagabend mit der Schweiz ins Achtelfinale ein .

Nach dem 3:2-Sieg gegen Serbien traf SPORT1 den 24-Jährigen zum Kurz-Interview. Thema war natürlich auch das Aus des DFB-Teams in der Gruppenphase. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

SPORT1: Gregor, Gratulation zum Achtelfinal-Einzug. Was ging in Ihnen vor, als der Schlusspfiff ertönte?

Gregor Kobel: Vielen Dank. Es war und ist einfach ein mega Gefühl! Es war unser Ziel, in die K.o.-Runde einzuziehen, obwohl wir eine sehr schwere Gruppe mit harten Gegnern hatten. Umso glücklicher sind wir jetzt über das Weiterkommen.

Kobel: Ich habe erst am Morgen davon erfahren. Für mich war es ein besonderes Spiel, ich habe bislang ja auch noch nicht so viele Länderspiele absolviert, und dann bei so einem entscheidenden Spiel dabei zu sein, erfüllt einen mit Stolz.