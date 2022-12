Anzeige

WM-Debakel: Joshua Kimmich meldet sich zu Wort! So will er das Aus verarbeiten Kimmich meldet sich zu Wort

Kimmich emotional: "Schwierigster Tag meiner Karriere"

SPORT1

Joshua Kimmich hat sich nach dem WM-Aus des DFB-Teams in Katar zu Wort gemeldet. Der Mittelfeldspieler des FC Bayern will in sich gehen.

Joshua Kimmich hat sich nach dem WM-Debakel der deutschen Nationalmannschaft zu Wort gemeldet.

Der Superstar des FC Bayern war mit dem DFB-Team in Katar schon in der Vorrunde gescheitert - wie schon vor vier Jahren, als die großen Träume auch in Russland früh geplatzt waren. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

Anzeige

„Wir haben es wieder nicht geschafft, unsere Qualität konstant auf den Platz zu bringen“, erklärte Kimmich bei Instagram: „Ich werde Zeit brauchen, um alles zu analysieren, zu verarbeiten und die richtigen Lehren daraus zu ziehen.“

Kimmich hatte sich schon unmittelbar nach dem letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica schwer enttäuscht gezeigt. In einem beachtenswerten Interview hatte er vom schwierigsten Tag seiner Karriere gesprochen. Er habe Angst, „in ein Loch zu fallen“, gab er dabei zu. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Nach der Abreise aus Katar will er nun in absehbarer Zeit versuchen, den Fokus wieder nach vorne zu richten. „In spätestens vier Wochen heißt es dann wieder Attacke, denn Aufgeben ist niemals eine Option!“, ließ Kimmich in seinem Statement wissen.