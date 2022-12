FC Bayern: Laimer-Wechsel fix? So ist der Stand beim Leipzig-Profi

Bayern-Machtwort in Sachen Musiala-Transfer

Der erste Sommertransfer des FC Bayern München nimmt Gestalt an.

Der Wechsel von Konrad Laimer zum Rekordmeister steht kurz bevor. „Es sieht sehr gut aus, dass er in der nächsten Saison beim FC Bayern spielen wird“, sagt SPORT1 -Chefreporter Kerry Hau in der neuen Folge des Podcasts „ Die Bayern-Woche “. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

„Konrad Laimer will zum FC Bayern, auch weil Julian Nagelsmann ihm beim FC Bayern haben will. Für die Verantwortlichen ist es ein Deal, den man stemmen kann“, betont Hau.

FC Bayern: Überangebot im Mittelfeld durch Laimer

Mit Laimer herrscht im Bayern-Mittelfeld in der kommenden Saison Stand jetzt ein Überangebot. Die Münchner hatten sich bereits in diesem Sommer mit dem Leipziger beschäftigt. „Im Sommer gab es dieses Gedankenspiel nur, weil niemand mehr hundertprozentig an Marcel Sabitzer geglaubt hat“, sagt Hau.