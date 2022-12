WM 2022: Powerranking zur WM - Brasilien, Frankreich oder Argentinien. Wer gewinnt den Titel?

PLATZ 16 - SÜDKOREA: Mit einem überraschenden Sieg gegen Portugal sicherten sich die Asiaten in letzter Sekunde das Weiterkommen. Wie bei so vielen Teams bei der WM mangelt es auch bei Südkorea an der Effizienz im Abschluss. Gegen die Brasilianer werden die Südkoreaner ein Fußball-Wunder brauchen © Imago