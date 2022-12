WM 2022: Achtelfinale Niederlande - USA live im TV, Stream, Ticker

Das Achtelfinale soll für die Niederlande nur eine Zwischenstation sein. Gegen die USA will Louis van Gaal die Kritiker verstummen lassen.

Bei der Weltmeisterschaft in Katar stehen am Samstag die ersten Achtelfinal-Paarungen an. Los geht es mit dem Duell zwischen den Niederlanden und den USA. (DATEN: WM-Spielplan 2022)