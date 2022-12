WM 2022: Kylian Mbappé und Robert Lewandowski - Geheimtreffen wegen PSG-Transfer enthüllt

Mbappé warb um PSG-Wechsel von Lewandowski

Das Zusammenkommen habe es Ende Mai gegeben am Rande der Filmfestspiele in Cannes. Bei einer Spenden-Gala von amfAR (The Foundation for AIDS Research) soll Mbappé auf Lewandowski zugegangen sein. (DATEN: WM-Spielplan 2022)