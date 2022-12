NBA: Nächster Meilenstein - LeBron James verdrängt Lakers-Legende Magic Johnson

LeBron James erreicht beim Sieg der Los Angeles Lakers in Milwaukee den nächsten Meilenstein seiner Karriere. In der Assist-Tabelle der NBA verdrängt er ausgerechnet Lakers-Ikone Magic Johnson von Platz sechs.

Für die Los Angeles Lakers bedeutete der überraschende 133:129-Erfolg bei den Milwaukee Bucks den siebten Sieg in den letzten zehn Spielen.

LeBron James hatte am Freitag im Fiserv Forum aber noch einen weiteren Grund zur Freude. Der Superstar der Lakers kletterte mit seinem neunten von insgesamt elf Assists in diesem Spiel auf Platz sechs der ewigen Assist-Tabelle in der NBA. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)