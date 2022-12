185 Millionen: Baseball-Star deGrom zu den Rangers

Jacob deGrom läuft nach neun Jahren bei den New York Mets künftig für die Texas Rangers auf und kassiert für fünf Saisons 185 Millionen Dollar.

Spektakulärer Wechsel in der Major League Baseball: Jacob deGrom, einer der besten Pitcher in der nordamerikanischen Eliteklasse, läuft nach neun Jahren bei den New York Mets künftig für die Texas Rangers auf und kassiert für fünf Saisons garantierte 185 Millionen Dollar.