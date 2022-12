WM 2022: Cristiano Ronaldo mit Frust-Abgang? Superstar sorgt bei Portugal-Pleite für Ärger

In der 65. Minute wurde der vereinslose Superstar beim 1:2 gegen Südkorea von Trainer Fernando Santos schon zur Auswechselbank beordert. Damit war nicht nur der Torrekord von Portugals WM-Rekordschützen Eusebio (neun Treffer) erneut verpasst, CR7 (acht Treffer) war auch vollends bedient. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

Auf der Bank angekommen soll er seinen Coach beschimpft haben, berichtet die spanische Sportzeitung as unter Berufung auf CMTV . Demnach habe er unter anderem gesagt: „Du hast ganz schön Eier, mich runterzunehmen. F*** mich nicht!“ Was Ronaldo selbst aber bestritt. Er schob seine unübersehbare Frustaktion auf einen Gegenspieler.

Ronaldo reagiert auf angebliche Provokation

Nach dem Spiel verschwand Ronaldo schnell in den Stadion-Katakomben. Bis zu seiner Auswechslung hatte er ein unspektakuläres Spiel abgeliefert. Bisher konnte er nur bei einem fragwürdigen Elfmeter gegen Ghana ein eigenes Tor erzielen.

Bereits vor der Niederlage waren die Portugiesen für das Achtelfinale qualifiziert, am Dienstag treffen Ronaldo und Co. in der ersten K.o.-Runde auf die Schweiz. (WM-Achtelfinale: Portugal - Schweiz, Di. ab 20 Uhr im LIVETICKER)