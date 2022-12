Biathletin Preuß fehlt auch im Sprint

Biathletin Franziska Preuß wird auch die beiden abschließenden Wettbewerbe beim Weltcup-Auftakt in Kontiolahti verpassen.

Biathletin Franziska Preuß wird auch die beiden abschließenden Wettbewerbe beim Weltcup-Auftakt in Kontiolahti verpassen. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) vor dem Sprintrennen am Samstag (13.45 Uhr/ARD und Eurosport) mitteilte, verhindern anhaltende gesundheitliche Probleme die Rückkehr der 28-Jährigen ins Team. Preuß hatte bereits das Einzel und die Staffel verpasst, der Verfolger am Sonntag ist damit auch kein Thema mehr.