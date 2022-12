WM 2022: Die Akte Flick - welche Schuld muss der Bundestrainer nach dem DFB-Aus auf sich nehmen?

Nach WM-Aus: So könnte Flicks zukünftiges Team aussehen

Auch wenn seine Entlassung DFB-intern nicht zur Debatte steht: Hansi Flick ist mitverantwortlich für das deutsche WM-Debakel. SPORT1 listet auf, was sich der Bundestrainer vorwerfen lassen muss.

Lösungen im Blick auf die Heim-EM

Doch DFB-Boss Bernd Neuendorf erwartet, dass Flick das bittere Aus in der Gruppenphase schnellstmöglich aufarbeitet und kommende Woche auf einer internen Sitzung am DFB-Campus in Frankfurt auch Lösungsansätze mit Blick auf die Heim-EM 2024 präsentiert.