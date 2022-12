WM 2022: Süß oder dämlich? Kameruns Held fliegt gegen Brasilien kurios vom Platz

Eine ungewöhnliche Rote Karte muss Kameruns Torjäger Aboubakar nach seinem Führungstreffer gegen Brasilien in Kauf nehmen. Der Siegtreffer reicht dennoch nicht für den Einzug in die K.-o.-Runde.

Was war passiert? Aboubakar traf in der Nachspielzeit (90.+2) per Kopf, anschließend zog er voller Freude sein Trikot aus, jubelte emotional. Dumm nur: Der mit 30 Jahren nicht unerfahrene Stürmer war bereits mit Gelb bestraft worden. Für das Blankziehen sah er Gelb-Rot. Lächelnd ging er Richtung Kabine.

Kamerun hofft vergeblich - „Weckruf“ für Brasilien

Brasilien zauberte nicht, dennoch behauptete die bereits zuvor qualifizierte Selecao die Tabellenführung in der Gruppe G und geht zum elften Mal in Folge als Gruppensieger in die zweite Turnierphase. Gegner im Achtelfinale ist am Montag Südkorea. (WM: Brasilien - Südkorea, Montag ab 20 Uhr im Liveticker)