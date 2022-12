WM 2022: Drama-Sieg! Xhaka provoziert, Schweiz siegt

Die Schweiz hat sich in einem irren Fight als letzte Mannschaft fürs WM-Achtelfinale qualifiziert.

Die Eidgenossen, bei denen BVB-Keeper Gregor Kobel für den erkrankten Yann Sommer im Kasten stand, feierten im letzten Gruppenspiel gegen Serbien ein 3:2 und verhinderten damit, dass die Elf vom Balkan noch an ihnen vorbeizog.

In einem Duell mit offenem Visier fielen bereits vor dem Wechsel vier Treffer. Zunächst brachte Ex-Bayern-Star Xerdan Shaqiri die Schweizer in der 20. Minute mit einem abgefälschten Schuss in Führung.