Ski alpin: Abfahrt in Lake Louise - Weidle holt Top-10-Ergebnis

Skirennläuferin Kira Weidle ist bei der ersten Weltcup-Abfahrt des Winters in die Top 10 gefahren. Die italienische Dominatorin siegt.

Skirennläuferin Kira Weidle ist bei der ersten Weltcup-Abfahrt des Winters in die Top 10 gefahren und hat einen vielversprechenden Start in die WM-Saison erwischt.

Die Vizeweltmeisterin aus Starnberg belegte am Freitag im kanadischen Lake Louise den siebten Platz, Emma Aicher (Mahlstetten) wurde als zweite deutsche Aktive 31. ( Ski Alpin: Alle News, Termine, Ergebnisse und Weltcupstände )

Der Sieg ging an die italienische Dominatorin Sofia Goggia, die in der vergangenen Saison zum dritten Mal die Gesamtwertung in der Abfahrt für sich entschieden hatte.