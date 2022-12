WM 2022: "Maximal frustrierend" - Rüdiger-Statement nach DFB-Aus in der Gruppenphase

Antonio Rüdiger meldet sich nach Deutschlands WM-Aus in der Vorrunde zu Wort. In seinem Statement auf Instagram beschreibt er seine Gefühlslage und will keine Ausreden gelten lassen.

„Einfach nur eine riesige Enttäuschung ... ! Wir hatten uns so viel vorgenommen und am Ende uns selbst am meisten enttäuscht“, schrieb Rüdiger, der keine Ausreden gelten lassen will. „Dafür sollten wir auch nicht nach Ausreden suchen, sondern uns selbst hinterfragen.“ (NEWS: Wenn Blicke töten könnten - Havertz-Foto geht viral)