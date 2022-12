WM 2022: Die DFB-Blamage in Katar in der Taktikanalyse - was hat Flick falsch gemacht?

Deutschland-Defensive total chaotisch

Flick-Fußball birgt Risiko bei einer WM

Flick sprach im Nachgang der Partie gegen Costa Rica bewusst die mangelnde Dichte an Qualitätsverteidigern in Deutschland an. Die Hochbegabten, die sich schon in der Bundesliga oder auch im Nationalteam etabliert haben, sind allesamt Offensivkräfte. Also wird sich an dieser Unausgeglichenheit so schnell nichts ändern.