Fußball-WM 2022: DFB-Team nicht komplett zurück in Deutschland - Spieler machen Urlaub DFB-Team zurück - aber nicht komplett

Deutschland leidet unter der Wackel-Abwehr

Die tief enttäuschte deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist zurück in der Heimat. Aber nicht alle Akteure treten die Rückreise nach Deutschland an.

Die tief enttäuschte deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist zurück in der Heimat.

Nach dem blamablen Vorrunden-Aus bei der WM in Katar landete der Charterflug LH343 mit Bundestrainer Hansi Flick an Bord am Freitagabend zunächst in München, nach einem kurzen Aufenthalt ging es von dort weiter nach Frankfurt/Main. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Die Maschine war am frühen Nachmittag am Hamad International Airport in Doha abgehoben. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

Dabei ging die Mannschaft nicht vollzählig an Bord. Einige Spieler blieben zunächst im luxuriösen Zulal Wellness Resort im Norden des Landes oder reisten an andere Urlaubsorte. (WM-Aus für den DFB! Lichtblicke & Enttäuschungen - SPORT1-Einzelkritik zum DFB-Team)

In der Heimat steht nun die Aufarbeitung des zweiten WM-Debakels in Folge an. (DATEN: WM-Spielplan 2022)